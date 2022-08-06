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В минобороны Израиля решили продолжать операцию против «Исламского джихада»

В минобороны Израиля решили продолжать операцию против «Исламского джихада»

globallookpress.com/Ilia Yefimovich/dpa Армия обороны Израиля продолжит антитеррористическую операцию «Рассвет», направленную против членов группировки «Исламский джихад».

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