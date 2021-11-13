Альтернативные иллюстрации ростовского художника Александра Ботвинова к роману Булгакова «Мастер и Маргарита»

Я Елена ТуризмАльтернативные иллюстрации ростовского художника Александра Ботвинова к роману Булгакова «Мастер и Маргарита» Существует множество иллюстраций к булгаковскому роману «Мастер и Маргарита» в самых различных стилях – от классики до сюра.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииИрина ОсиповаЕсть над чем задуматься...Ответить223 час.Светлана ШараповаИрина ОсиповаЕсть над чем задуматься...ну да ...действительно есть....Ответить214 час.Наталья ДавыдоваСколько знакомых лиц в этих иллюстрациях.........Ответить213 час.
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