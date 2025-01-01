«Зима в Москве» приглашает горожан на мастер-классы по керлингу

Продолжается фестиваль «Путешествие в Рождество», организованный в рамках проекта «Зима в Москве». На площадке «Рождественский керлинг», обустроенной при участии Федерации керлинга России, проходят мастер-классы с участием прославленных спортсменов.
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