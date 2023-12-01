Релиз космической стратегии Homeworld 3 снова перенесли осле представления сист...

Релиз космической стратегии Homeworld 3 снова перенеслиосле представления системных требований Homeworld 3 команда разработчиков Blackbird Interactive решила объявить о переносе даты релиза предстоящей космической стратегии в реальном времени.
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