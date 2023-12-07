В Челябинской области ищут очевидцев ДТП, в котором погибла целая семья

Авария с автопоездом произошла на трассе М5 Урал " Москва-Челябинск" в Сосновском районе.Госавтоинспекция региона ищет очевидцев смертельной аварии, которая произошла 13 октября в 22:38 на 1684 км автодороги М5 Урал " Москва-Челябинск".
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