Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • valentina sergeeva
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«Рука поломана, ребята!»: чемпион мира Ванян, присоединивший Краснодар к Армении, после жесткого задержания ФСБ уже просится на СВО

«Рука поломана, ребята!»: чемпион мира Ванян, присоединивший Краснодар к Армении, после жесткого задержания ФСБ уже просится на СВО

Интересная жизнь с Vera Star История с выходцем из Армении, который, разгоряченный горячительными напитками, присоединил Краснодар к Армении и послал по известному адресу продолжателей дела Феликса Эдмундовича, получила свое закономерное продолжение.

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Комментарии
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леонид рыбаков
ЧТО У ТРЕЗВОГО В ГОЛОВЕ ТО У ПЬЯНОГО НА ЯЗЫКЕ .  ДАЖЕ МОГИЛА ТАКИХ НЕ ИСПРАВИТ .Эта категория кавказцев и закавказья культивируется с 1985 года резко и целеустремленно--- Горбатый с перестройкой перестроил им мозги И поставить их назад может только террор закона а не продажность чиновников Доброту они считают слабостью . И живут они среди нас по закону стаи шакалов по чуть чуть системно  КАЖДЫЙ ДЕНЬ что то оторвать и гадить .гадить гадить . И  этим поднимать себе самооценку .
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1 час.
Alex Nемо
С каких пор и чьими стараниями СВО превратили в стиральную машину для тех кто ненавидит Россию и русский народ? Лишение гражданства и зона, а после отбытия срока в полном объёме (без права на УДО!) депортация, без права въезда в Россию пожизненно! Вот таким должен быть приговор таким уродам
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21 мин.
valentina sergeeva
А там, на СВО, у нас что, контейнер для отбросов общества что ли?! Или исправительный лагерь для великовозрастных хамов, ублюдков, предателей и врагов России?!
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6 мин.
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