«Рука поломана, ребята!»: чемпион мира Ванян, присоединивший Краснодар к Армении, после жесткого задержания ФСБ уже просится на СВО

леонид рыбаков

ЧТО У ТРЕЗВОГО В ГОЛОВЕ ТО У ПЬЯНОГО НА ЯЗЫКЕ . ДАЖЕ МОГИЛА ТАКИХ НЕ ИСПРАВИТ .Эта категория кавказцев и закавказья культивируется с 1985 года резко и целеустремленно--- Горбатый с перестройкой перестроил им мозги И поставить их назад может только террор закона а не продажность чиновников Доброту они считают слабостью . И живут они среди нас по закону стаи шакалов по чуть чуть системно КАЖДЫЙ ДЕНЬ что то оторвать и гадить .гадить гадить . И этим поднимать себе самооценку .