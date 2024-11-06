AP: Марджори Тейлор-Грин переизбрана в Конгресс США от штата Джорджия

Скандально известная конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор-Грин выиграла на выборах в Палату представителей США, обеспечив себе место в 14-м округе штата Джорджия, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.
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