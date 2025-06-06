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Мужчинам дали пошаговую инструкцию по использованию презерватива

Мужчинам дали пошаговую инструкцию по использованию презерватива

Врач Уно Вольпо заявил, что далеко не все мужчины правильно используют презерватив. Соответствующую пошаговую инструкцию он дал в беседе с изданием Metropoles.

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