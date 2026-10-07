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Орловцы начали давать показания по делу экс-замгубернатора Ремиги

Орловцы начали давать показания по делу экс-замгубернатора Ремиги

В Тушинском суде Москвы продолжается процесс по делу Александра Ремиги. Бывший заместитель губернаторов Орловской и Владимирской областей Ремига обвиняется в получении взяток более чем на 60 млн рублей и легализации денег.

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