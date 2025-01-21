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Русские ски-альпинисты не поедут на Кубок мира в Андорру: готовятся к Испании

Русские ски-альпинисты не поедут на Кубок мира в Андорру: готовятся к Испании

Русские ски-альпинисты решили пропустить этап Кубка мира в Андорре из-за отсутствия олимпийской гонки и готовятся к соревнованиям в Испании.

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