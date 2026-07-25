Мария Захарова прокомментировала предложение советника бывшему украинскому министру в Италии с иронией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила иронию в связи с предложением итальянского министра обороны предоставить бывшему украинскому военному чиновнику Михаилу Федорову должность советника в Италии.
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