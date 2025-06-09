НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Экстремистскую группировку задержали в Калужской области

По данным следствия, житель Балабанова назначил двух заключенных неформальными лидерами в колониях № 3 и № 4 Калужской области с целью организации нелегального игорного бизнеса и сбора денег среди осужденных для авторитетных заключенныхВ Калужской области пресечена деятельность экстремисткой группировки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх