Экстремистскую группировку задержали в Калужской области

По данным следствия, житель Балабанова назначил двух заключенных неформальными лидерами в колониях № 3 и № 4 Калужской области с целью организации нелегального игорного бизнеса и сбора денег среди осужденных для авторитетных заключенныхВ Калужской области пресечена деятельность экстремисткой группировки.