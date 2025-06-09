Экстремистскую группировку задержали в Калужской области

По данным следствия, житель Балабанова назначил двух заключенных неформальными лидерами в колониях № 3 и № 4 Калужской области с целью организации нелегального игорного бизнеса и сбора денег среди осужденных для авторитетных заключенныхВ Калужской области пресечена деятельность экстремисткой группировки.
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