Песков: России давно не требуется спецпредставитель по торговле с Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Кремль больше не видит необходимости в такой должности, как спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.
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