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Русский Днепропетровск

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Элита ВСУ бежит с поля боя: солдаты Драпатого устроили бунт у Харькова

Элита ВСУ бежит с поля боя: солдаты Драпатого устроили бунт у Харькова

Елизавета Андреева 11 октября 2026 г., 6:15   Подразделение колумбийских наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины, отказалось выполнять приказ ….

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