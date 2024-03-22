7 cамых наглых взяточников в истории

Мелкие взяточники попадают в тюрьму. Крупные — в историю. Ну или хотя бы на госслужбу. Князь Александр Меншиков, государственный деятель Александр Данилович Меншиков был верным помощником Петра I в государственных и военных делах, за что получил от него титул светлейшего князя.