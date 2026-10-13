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Культуромания

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Театр Вахтангова представил спектакль «Король-олень» по сказке Карло Гоцци

Театр Вахтангова представил спектакль «Король-олень» по сказке Карло Гоцци

На Симоновской сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова прошла премьера спектакля Владимира Иванова «Король-олень» по мотивам одноименной сказки итальянского писателя XVIII Карло Гоцци.

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