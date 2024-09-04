Первоклассникам в Петербурге бесплатно покажут кино 6 сентября. В этом году киноакция «ПервоКлассный выходной» пройдет в третий раз.
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Первоклассникам в Петербурге бесплатно покажут кино 6 сентября. В этом году киноакция «ПервоКлассный выходной» пройдет в третий раз.