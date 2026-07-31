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ИА Регнум

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Госпогранкомитет Белоруссии опроверг полное закрытие границы с Латвией

Госпогранкомитет Белоруссии опроверг полное закрытие границы с Латвией

Информация о приостановке движения через границу с Латвией не соответствует действительности. Об этом 31 июля заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

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