Госпогранкомитет Белоруссии опроверг полное закрытие границы с Латвией

Информация о приостановке движения через границу с Латвией не соответствует действительности. Об этом 31 июля заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.
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