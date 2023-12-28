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Китай

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Более 700 экспонатов на 100 млн рублей приобрел российский музей Эрмитаж в 2023 году

Санкт-Петербург, 27 декабря /Синьхуа/ -- В 2023 году российский музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге приобрел в коллекцию более 700 экспонатов на сумму более 100 млн рублей, сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

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