Вяленая тыква в цитрусовом сиропе из сока и цедры мандаринов с добавлением лимонной кислоты. Лимонная кислинка и яркий мандариновый аромат полностью перебивают специфический запах тыквы, превращая ее в прозрачные «ледяные» цукаты.