Cпецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил изображение золотого унитаза в дополнении к посту о критике в адрес Владимира Зеленского.