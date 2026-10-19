Cпецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил изображение золотого унитаза в дополнении к посту о критике в адрес Владимира Зеленского.
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Устранить его нужно было давно-террорист не должен годами убивать мирных людей, а в ЛДНР это длилось 8 лет. Как то террорист-Дудаев в годы СССР был устранён и далее многое изменилось. Жизнь не повинных людей, а так же детей не идёт в сравнение мнения Запада и США!