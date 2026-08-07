Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шулика обсудил вопросы работы с обращениями граждан

Шулика обсудил вопросы работы с обращениями граждан

Заместитель министра обороны РФ - руководитель Аппарата Минобороны генерал-полковник Виталий Шулика провел совещание с сотрудниками общественных приемных военных округов и флотов, посвященное работе с обращениями граждан.

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