Шулика обсудил вопросы работы с обращениями граждан

Заместитель министра обороны РФ - руководитель Аппарата Минобороны генерал-полковник Виталий Шулика провел совещание с сотрудниками общественных приемных военных округов и флотов, посвященное работе с обращениями граждан.
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