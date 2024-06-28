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Энциклопедия Техники

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  • Ливень
    источник ещё тот авторитет)))Россия после всем...
  • Ливень
    ой а что такое? что за истерики? )))Скандал с каналом...
  • Ливень
    Афтар забыл (или не знал) про Амигу... Спектрум это конечно хорошо, а его клоны типа Магика и Кворума с различными ЦА...Ковокс? Нет. Раньше

Ремонт чиллеров: ключевые аспекты и преимущества сотрудничества с TEHHOLOD

Ремонт чиллеров: ключевые аспекты и преимущества сотрудничества с TEHHOLOD

Чиллеры — неотъемлемая часть систем климат-контроля, отвечающая за охлаждение воды, используемой для регулировки температуры в помещениях.

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