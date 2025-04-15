Подведены итоги народного голосования второй муниципальной премии «Служение»

МОСКВА, 15 апреля, ФедералПресс. В Национальном центре «Россия» 14 апреля 2025 года прошло заседание Наблюдательного совета второй всероссийской муниципальной премии «Служение», где подвели итоги народного голосования.
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