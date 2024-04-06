Жене Петросяна навсегда запретили каблуки после операции

Татьяна Брухунова, супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна, сообщила, что после операции по удалению вен из правой ноги ей пришлось отказаться от ношения обуви на каблуках, пишет "Газета.
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