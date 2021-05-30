Алексей Чекунков: Получить землю в Арктике можно будет в шесть раз быстрее

Выступая на итоговой Коллегии Минвостокразвития России, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков рассказал, что с 1 августа 2020 года действие механизма упрощенного механизма по получению земли будет распространено на Арктику.
Выступая на итоговой Коллегии Минвостокразвития России, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков рассказал, что с 1 августа 2020 года действие механизма упрощенного механизма по получению земли будет распространено на Арктику.
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