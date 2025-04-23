В Госдуме объяснили интерес россиян к эзотерике на фоне СВО

В Госдуму 23 апреля внесут законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Авторы проекта пояснили, что он разработан для того, чтобы защитить россиян от негативного влияния гадалок, магов и экстрасенсов, пишут «Ведомости».
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