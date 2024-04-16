Россия в состоянии решить проблему буйных мигрантов — быстро и по закону

У властей НЕТ ВОЛИ решить проблему буйных мигрантов. А то, что власти теряют доверие россиян - это не важно? Лишь бы у некоторых сиюминутная выгода была.

А

Александр

Опять загадят мозги, и за старое. Денюжки, денюжки! В этом отношении доверия к тусовке уже не осталось. Под её присмотром аульная гниль только расползается. Всевидящий что-то пробормотал на эту тему. Но, видимо, и у него здесь руки коротки. Открылась бездна. Один не справится. А доверить в коррумпированной клоаке некому.