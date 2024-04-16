Теракт в «Крокус Сити Холле» сделал вопрос целесообразности массовой трудовой миграции самым обсуждаемым в стране.
Россия в состоянии решить проблему буйных мигрантов — быстро и по закону
Комментарии
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лл
лина любимцева
У властей НЕТ ВОЛИ решить проблему буйных мигрантов. А то, что власти теряют доверие россиян - это не важно? Лишь бы у некоторых сиюминутная выгода была.
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11 час.
А
Александр
Опять загадят мозги, и за старое. Денюжки, денюжки! В этом отношении доверия к тусовке уже не осталось. Под её присмотром аульная гниль только расползается. Всевидящий что-то пробормотал на эту тему. Но, видимо, и у него здесь руки коротки. Открылась бездна. Один не справится. А доверить в коррумпированной клоаке некому.
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10 час.
СП
Сергей Петраков
А кто такие-власти? Одни власти завозят мигрантов, чтобы бабло заработать на дешевке, а другие власти тупо молчат, потому-что первые им неплохо откатили. Власть одна, но явно не народная, а ИНОРОДНАЯ.
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6 час.
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