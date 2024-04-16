Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей ПандовРихтер
    Мутные прохиндеи - это студенты-подписанты. Мечтают получить либерастическое образование и умотать на Запад. А вот хр...Дугин возглавил н...
  • валентина пожиленко
    Инерционное развитие в русле доминирования Запада завело мир в тупик. Как показал опыт последних лет, в правительстве...России предлагают...
  • Валерий Евстафьев
    Мутный прохиндей.Дугин возглавил н...

Россия в состоянии решить проблему буйных мигрантов — быстро и по закону

Россия в состоянии решить проблему буйных мигрантов — быстро и по закону

Теракт в «Крокус Сити Холле» сделал вопрос целесообразности массовой трудовой миграции самым обсуждаемым в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
У властей НЕТ ВОЛИ решить проблему буйных мигрантов. А то, что власти теряют доверие россиян - это не важно? Лишь бы у некоторых сиюминутная  выгода была.
Ответить
11 час.
А
Александр
Опять загадят мозги, и за старое. Денюжки, денюжки! В этом отношении доверия к тусовке уже не осталось. Под её присмотром аульная гниль только расползается. Всевидящий что-то пробормотал на эту тему. Но, видимо, и у него здесь руки коротки. Открылась бездна. Один не справится. А доверить в коррумпированной клоаке некому.
Ответить
10 час.
СП
Сергей Петраков
А кто такие-власти? Одни власти завозят мигрантов, чтобы бабло заработать на дешевке, а другие власти тупо молчат, потому-что первые им неплохо откатили. Власть одна, но явно не народная, а ИНОРОДНАЯ.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх