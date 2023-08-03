Театр абсурда

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Евгений Сатановский: Путин решился на важный шаг

Евгений Сатановский: Путин решился на важный шаг

Долгие годы российская политика была устроена крайне просто: все внутриэлитные игроки должны были полностью отказаться от каких-либо попыток повлиять на политику президента и его ближайшей команды взамен на возможность зарабатывать на занимаемом ими месте.

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