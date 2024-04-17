Ландо Норрис: «Верю в то, что способен выиграть чемпионат с «Маклареном», бросить вызов Ферстаппену»

Норрис верит в шанс стать чемпионом в составе «Макларена». Когда в прошлом году Ландо подписал с «Маклареном» новый многолетний контракт, многие посчитали, что Норрис предпочел безопасный вариант и побоялся переходить в «Ред Булл» и выступать в одной команде с Максом Ферстаппеном.