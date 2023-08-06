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Балицкий: войска Украины ночью ударили из РСЗО HIMARS по хлебозаводу в Токмаке

Балицкий: войска Украины ночью ударили из РСЗО HIMARS по хлебозаводу в Токмаке

Вооруженные силы Украины прошлой ночью ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по хлебозаводу в городе Токмаке Запорожской области.

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