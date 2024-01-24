«Чаплин-клуб» Юрия Гальцева под угрозой закрытия из-за долгов по аренде

Суд принял решение в пользу истца, взыскав с компании более полутора миллионов рублей.Знаменитый «Чаплин-клуб» в Санкт-Петербурге, который принадлежит юмористу Юрию Гальцеву могут закрыть из-за долгов по аренде.
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