Как употреблять 850 кКал в день и чувствовать себя абсолютно счастливой: секреты швейцарского отеля Chenot Palace Weggis

Наш специальный корреспондент Юлия Кудрявцева провела детокс-выходные в отеле Chenot Palace Weggis и рассказала, как это - вкусно есть и худеть! Когда я впервые увидела в описании меню, которого мне предстояло придерживаться целую неделю, цифру 850, я немного испугалась.