Фиктивный развод? Расставание Сергея Шнурова с четвертой женой назвали пиаром

В шоу-бизнесе не утихают споры о личной жизни рокера Сергея Шнурова. Почему поклонники уверены, что его расставание с Ольгой Абрамовой — обычный пиар? Зачем разведенный певец продолжает носить обручальное кольцо? И как непростая ситуация в семье отразилась на его карьере? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии