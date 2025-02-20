Фиктивный развод? Расставание Сергея Шнурова с четвертой женой назвали пиаром

В шоу-бизнесе не утихают споры о личной жизни рокера Сергея Шнурова. Почему поклонники уверены, что его расставание с Ольгой Абрамовой — обычный пиар? Зачем разведенный певец продолжает носить обручальное кольцо? И как непростая ситуация в семье отразилась на его карьере? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».