Неожиданно для себя мы узнали, что в Симферополе есть пляж."В связи с пожароопасной ситуацией, в период с 1 по 4 мая 2025 года с 6:00 до 18:00 будет ограничено движение транспорта на участке дороги от улицы Ялтинское шоссе до участка (пляж №Ев003а) и на проезде от улицы Ялтинское шоссе до … .