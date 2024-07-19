⚡️ В Алуште восстанавливают подачу электроэнергии. Часть города уже со светом Аварию на двух трансформаторных подстанциях оперативно восстановили бригады Алуштинского и Симферопольского РЭС.
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⚡️ В Алуште восстанавливают подачу электроэнергии. Часть города уже со светом Аварию на двух трансформаторных подстанциях оперативно восстановили бригады Алуштинского и Симферопольского РЭС.