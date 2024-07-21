Shaman связал выход Байдена из гонки со своим выступлением у посольства в Москве

Российский певец Шаман прокомментировал выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Артист написал в своем Telegram-канале, что Байден отказался принимать участие в выборах после его выступления у американского посольства.
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