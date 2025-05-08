ВСУ уничтожили храм святителя Феодосия Черниговского

КУРСК, 8 мая. /ТАСС/. Храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, построенный в 1903 году, полностью выгорел после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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