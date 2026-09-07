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Царьград

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Chicago Tribune: Ошибка ИИ чуть не угробила туристов на вершине

Chicago Tribune: Ошибка ИИ чуть не угробила туристов на вершине

Группа путешественников едва не погибла в горах, доверившись неверным рекомендациям нейросети.Трое жителей калифорнийского города Роузвилль чудом остались живы после рискованного восхождения на горную вершину высотой 4322 метра, откуда их пришлось эвакуировать спасателям.

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