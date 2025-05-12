В Эстонии выявили рекордную миграцию россиян

Это их земля,не бежать надо ,а забирать власть в стране!

Eduard

Причем это территория России,пусть вас не смущает слово "Эстония",слова и страны изменить можно! Очень жалко,как Россия раздает своё и никак не делает вернуть назад.Какая-то глупость веками идет после тупых коммунистов!