Русская весна
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Русская весна

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В Эстонии выявили рекордную миграцию россиян

В Эстонии выявили рекордную миграцию россиян

В Эстонии наблюдается рекордное снижение количества приезжих россиян при увеличении среди них числа покидающих прибалтийскую республику, заявил ведущий аналитик Статистического управления Эстонии Кристьян Эрик Лоик в исследовании.

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Комментарии
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Eduard
Это их земля,не бежать надо ,а забирать власть в стране!
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1 час.
Eduard
Причем это территория России,пусть вас не смущает слово &quot;Эстония&quot;,слова и страны изменить можно! Очень жалко,как Россия раздает своё и никак не делает вернуть назад.Какая-то глупость веками идет после тупых коммунистов!
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58 мин.
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