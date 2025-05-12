В Эстонии наблюдается рекордное снижение количества приезжих россиян при увеличении среди них числа покидающих прибалтийскую республику, заявил ведущий аналитик Статистического управления Эстонии Кристьян Эрик Лоик в исследовании.
В Эстонии выявили рекордную миграцию россиян
Комментарии
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Eduard
Это их земля,не бежать надо ,а забирать власть в стране!
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1 час.
Eduard
Причем это территория России,пусть вас не смущает слово "Эстония",слова и страны изменить можно! Очень жалко,как Россия раздает своё и никак не делает вернуть назад.Какая-то глупость веками идет после тупых коммунистов!
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