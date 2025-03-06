«АвтоВАЗ» запускает бренд коммерческих автомобилей под маркой SKM

«АвтоВАЗ» объявил о запуске нового российского бренда коммерческих автомобилей под маркой SKM. Бренд будет выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой, сообщается 6 марта на сайте компании.
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