«Второй БДК за два месяца»: о вопросах без ответов и гибели «Куникова». Мнение

БДК «Цезарь Куников» Фото: youtube.com И снова атака БЭКов (безэкипажных катеров), и снова ночью, и снова одиночный корабль, не имеющий ни эффективных средств обнаружения вражеских беспилотников, ни достаточного количества средств их поражения.
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