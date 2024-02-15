«Второй БДК за два месяца»: о вопросах без ответов и гибели «Куникова». Мнение

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Н
Николай
Валить стратегические БЛА над Чёрным (Русским) морем и спутники: они из-за этого не начнут войну!!!
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5 час.
Сергей Рубцов
Наши как всегда срут и чертят красные линии!!!!
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5 час.
Дмитрий Gold
Вообще-то идёт война, всё по шерстке не бывает, но выходить в море без охранения, может это кому нужно. Вокруг самолёта Путина знатная охрана была, а тут надо разбираться.
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3 час.

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