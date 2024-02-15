«Второй БДК за два месяца»: о вопросах без ответов и гибели «Куникова». Мнение

Валить стратегические БЛА над Чёрным (Русским) морем и спутники: они из-за этого не начнут войну!!!

Дмитрий Gold

Вообще-то идёт война, всё по шерстке не бывает, но выходить в море без охранения, может это кому нужно. Вокруг самолёта Путина знатная охрана была, а тут надо разбираться.