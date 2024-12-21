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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лыжи. Кубок России. Терентьева, Маслакова, Смирнова, Сорина, Непряева, Истомина, Пантрина, Крупицкая выступят в классической «разделке» на 5 км

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам 4-й этап Кирово-Чепецк Женщины, 5 км, классический стиль  Начало – 10:30 по московскому времени.

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