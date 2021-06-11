«Барселона» может подписать полузащитника «Ромы» Пеллегрини

«Барселона» претендует на полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, каталонцы рассматривают 24-летнего итальянца в связи с тем, что им не удалось подписать Джорджиньо Вайналдума, перешедшего в «ПСЖ».