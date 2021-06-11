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«Барселона» может подписать полузащитника «Ромы» Пеллегрини

«Барселона» может подписать полузащитника «Ромы» Пеллегрини

«Барселона» претендует на полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, каталонцы рассматривают 24-летнего итальянца в связи с тем, что им не удалось подписать Джорджиньо Вайналдума, перешедшего в «ПСЖ».

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