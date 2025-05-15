Анкара заявила о готовности принять лидеров России и Украины

АНКАРА, 15 мая, ФедералПресс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова выступить площадкой для возможных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским – при условии, что обе стороны выразят согласие на прямой диалог.