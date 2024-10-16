Украинские тг-каналы публикуют кадры пожара на автобусном заводе во Львове Во Львове минувшей ночью произошел серьезный пожар в здании бывшего автобусного завода.
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Украинские тг-каналы публикуют кадры пожара на автобусном заводе во Львове Во Львове минувшей ночью произошел серьезный пожар в здании бывшего автобусного завода.
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