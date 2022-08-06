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Акинфеев назвал Торопа своим преемником в ЦСКА: «Легко можно представить. Все в его руках, хорошие перспективы, большой талант»

Вратарь Игорь Акинфеев рассказал, кто станет его преемником в ЦСКА. — Уже задумываешься, кто станет твоим преемником в ЦСКА? Можно кого-то другого представить в воротах команды? — Легко можно представить.

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