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Правительство Москвы поддержало стипендиями более 20 тыс. студентов

Правительство Москвы поддержало стипендиями более 20 тыс. студентов

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Более 20 тыс. студентов столичных вузов получили поддержку за успехи в учебе с момента запуска программы "Именная стипендия Правительства Москвы" в 2003 году.

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