«С 7 августа мы прекращаем работу»: WhatsApp озвучил россиянам неожиданную новость Евгения КомароваНа фоне недавних сообщений об ухудшении работы YouTube, россияне столкнулись и с неожиданными новостями от WhatsApp.
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