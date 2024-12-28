В Петербурге пенсионерка лишилась квартиры и 5 миллионов рублей

Мошенникам удалось завладеть квартирой пожилой женщины на Верейской улице в Санкт-Петербурге. Пенсионерка обратилась в полицию 27 декабря и рассказала, что неизвестные незаконно присвоили ее квартиру на Верейской улице.
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