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В Петербурге пенсионерка лишилась квартиры и 5 миллионов рублей

В Петербурге пенсионерка лишилась квартиры и 5 миллионов рублей

Мошенникам удалось завладеть квартирой пожилой женщины на Верейской улице в Санкт-Петербурге. Пенсионерка обратилась в полицию 27 декабря и рассказала, что неизвестные незаконно присвоили ее квартиру на Верейской улице.

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